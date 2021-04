Že by byl svalovec Efron opět single? Sexy herec prý už netvoří pár s modelkou, za níž přesídlil k protinožcům

Zac Efron a Vanessa Valladares se prý rozešli. Profimedia.cz

„Můžu to potvrdit, včera jsem s ním mluvil,“ sdělil ve své show The Kyle and Jackie O Show. „Je to celkem čerstvé, šli si každý svou cestou. Žádné drama."

Zac a Vanessa byli spojováni od loňského léta. Trávili mnoho času v hercově australském pronajatém domě, kde byli ještě nedávno viděni spolu.

Zdroje z okolí páru je popisovaly jako nerozlučnou dvojici. Vanessa prý dokonce odsunula práci na druhou kolej, aby měla čistý rozvrh a mohla se Zacem cestovat.

Efron minulý měsíc fanouškům potvrdil, že točí druhou řadu netflixové dokumentární série Zac Efron nohama na Zemi. Ještě koncem března pak viděli dvojici hikovat v australských Modrých horách.

V prosinci loňského roku vyšlo najevo, že Zac prodává své sídlo v Hollywoodu. Mnozí tak začali spekulovat, že k protinožcům možná přesídlí natrvalo. Herec ani modelka se ke vztahu veřejně nikdy nevyjádřili. ■