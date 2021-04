Bude na parketu zářit jako na tenisovém kurtu? Sestini Hlaváčková se svěřila, čeho se ve StarDance bojí nejvíc

Andrea Sestini Hlaváčková Super.cz

Jednou z hvězd letošního ročníku StarDance bude Andrea Sestini Hlaváčková . Bývalá tenistka byla ráda, když jí zazvonil telefon s nabídkou do soutěže. Po pár konzultacích s kolegy ze sportovního světa si nakonec řekla, že do toho půjde.

„Byla jsem v první chvíli strašně šťastná, protože jsem si vždy přála to zažít. Pak se mi ale rozleželo, co to bude obsahovat. Pokecala jsem o tom s několika sportovci, kteří to mají za sebou, a ujistila se, že do toho půjdu,“ svěřila se Super.cz Andrea, která má podporu také u své rodiny. „Pak proběhla i rada s manželem a rodinou, jestli to zvládneme, přeci jenom jsem maminka na plný úvazek a dělám k tomu ještě nějaké jiné aktivity, ale celkově se na to strašně těším,“ řekla sportovkyně, která si užívá roli maminky s dcerou Isabellou.

Zatímco na tenisovém kurtu je jako doma, taneční parket pro ni bude velkou novinkou. „Zkušenosti s tancem mám nulové. Moje taneční byly maximálně na kurtě, tanec se mi líbí, sleduji taneční videa, líbí se mi, když někdo tancuje, je to krásný, ale bohužel se mi to vždy vyhýbalo a pohybově se mi to také vyhnulo, takže uvidíme, co vykřesáme tady na soutěži,“ řekla se smíchem Hlaváčková, která má ze StarDance trochu obavy.

„Bojím se tance jako takového a výrazu, nejsem herečka, nikdy jsem s tím neměla zkušenost, nejde mi to, maximálně se umím chovat přirozeně a usmívat,“ řekla tenistka. „Myslím, že pro holku je docela náročné být před živým publikem, když na to kouká hodně lidí, a k tomu se obléct do nějakých mini šatiček, a ještě být v pohybu, ve kterém si není jistý. Tak to je další z mých strachů, já se na to ale těším, že mě někdo bude upravovat, malovat, ale člověk v tom musí najít nějaké sebevědomí,“ dodala závěrem. ■