Krůček k usmíření? Princové Charles a Harry odjeli po společné schůzce z Londýna

Princové William a Harry na pohřbu prince Philipa Profimedia.cz

Krátce poté, co se rodina v sobotu rozloučila s princem Philipem, proběhlo setkání prince Charlese (72) se syny Harrym (36) a Williamem (38). Posledního jmenovaného si budoucí král na schůzku přizval údajně proto, aby to, co zazní, mělo více svědků a případně nedošlo k následné dezinterpretaci.