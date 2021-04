Milan Peroutka ví, kde se nakazil covidem. Nemoc se rozšířila jako lavina

Milan Peroutka Herminapress

„Čas jsem trávil doma. Svědomitě. Naštěstí jsem měl mírný průběh a nejhůře jsem se cítil do doby, než jsem zjistil, na čem jsem. Měli bychom se teď více pozorovat, protože jsem si jistý, že mnoho lidí s podobnými příznaky nad tím jen mávne rukou, ale co je pro jednoho rýmička, je pro druhého fatální. Ale to už jen opakuji, co všichni dobře víme,“ řekl Super.cz Peroutka na kostýmové zkoušce muzikálu Láska nebeská.

Zpěvák a moderátor nebyl jediný, kdo u nich doma onemocněl covidem.

„Bratr byl první, kdo onemocnění měl. Jenže se to u něj projevilo ukrutnou bolestí břicha. Jel do nemocnice a tam mu dali antibiotika na zánět střev. Mluvil o tom s mamkou, a s tou jsem pak zas mluvil nevědomky já. Jenže mu pak přišly výsledky, že je za tím covid. Tak jsme si to takhle předali,“ svěřil Milan, který je rád, že se podařilo ochránit babičku, která s nimi žije pod jednou střechou. „Naštěstí se podařilo, aby si babička nemocí neprošla. Ona má v domě svůj vlastní byt, tak to nebylo tak náročné,“ vysvětlil Peroutka, který už se těší do práce.

„Musím říct, že nejvíc se mi stýskalo po práci, protože jsem se cítil naprosto v kondici, a stejně jsem musel zůstat doma. Naštěstí bydlím v domě se zahradou, takže jsem nemusel být zavřený mezi čtyřmi stěnami. Asi je vám jasné, že už mám uklizenou kůlnu, garáž, vysetou trávu. Začal jsem doma řešit další terasu, nebo spíš dvorek, Takže říkám, že jsem na léto v Čechách už připraven,“ dodal závěrem Peroutka, který měl v karanténě čas také na závěrečné dodělávky svého nového alba. ■