Nejen ženy se nechávají vylepšit na plastice: Moderátor Evropy 2 šel před svatbou pod kudlu

Petr Říbal Foto: Archiv P. Říbala

Petra operovali dnes dopoledne. "Petr měl na nose takový výrůstek. Měl zlomený nos a na světle mu to dělalo neplechu. Nesnášel to, proto se rozhodl pro plastiku. A svatba v tom roli hrála," řekla Super.cz jeho krásná přítelkyně Míša Hávová.

Ta je zatím zcela přírodní. Přiznala však, že do budoucna by se nebránila plastice prsou. "Uvažuji o tom. Ale na pořadu dne to zatím není," dodala modelka. ■