Figuru má lepší než jako striptérka v Discopříběhu: Eva Čížkovská během pandemie shodila 2 konfekční velikosti

Eva Čížkovská Super.cz

Spousta Čechů během pandemie přibrala, ale najdou se výjimky. Herečka Eva Čížkovská (55) se pustila do hubnutí a má po padesátce lepší postavu než ve své legendární roli striptérky v Discopříběhu. "Pracuju na tom a je to dřina. Už to nejde tak jednoduše jako dřív, ve dvaceti nebo třiceti," řekla Super.cz.