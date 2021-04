Dřevěná podlaha

Možná také musíte být nedobrovolně doma a stále stejné prostředí vlastní okoukané domácnosti už je pro vás únavné. Nebojte se, nejste v tom sami. Máme však možnost zeptat se odborníků na psychologii bydlení: jak z toho ven?

Měli bychom se připravit na to, že může i v budoucnu sem tam nastat období, kdy budeme po delší dobu doma v důsledku epidemiologických opatření. Proto jsme oslovili bytovou designérku Pavlu Rosso Čenkovou, aby nám doporučila, jak takovému období přizpůsobit svůj byt. A co by radila neopomenout pro to, abychom doma udrželi psychickou pohodu?

Klid a pohodlí má přednost před designovými výstřelky

Pavla Rosso Čenková má z období pandemie zkušeností dost: „Je-li celá rodina doma i přes den několik týdnů za sebou, často v malém bytě, je to pochopitelně náročné. Klade to na vybavení a vzhled domácnosti naprosto jiné nároky, než když běžně chodíme do školy a do práce a doma trávíme jen večery.“

Pavla má u klientů úspěch se zdánlivě jednoduchými radami: „Udělejte si domov příjemný a pohodlný, obklopte se přírodními materiály a barvami, které uklidňují. Žádné neurotizující barevné výstřelky, žádný design na úkor pohodlí.“ A troufá si být radikální: „Rudé zdi v obývacím pokoji vás doženou k šílenství a po týdnu sezení na tvrdé židli vám bude celkem fuk, že ji navrhl Gaku Takasu, budete mít chuť vyhodit ji z okna.“

Máte nyní na domácnost více času? Využijte toho, jak Pavla Rosso radí: „Začněte z gruntu. Podlaha by měla být dřevěná a to přinejmenším v obývacím pokoji, dětském a v ložnici. Všude tam, kde chodíme bosi, sedáme na zemi a potřebujeme tam mít domáckou a klidnou atmosféru.“

Jakou dřevěnou podlahu vybrat?

Dnešní moderní podlahy ze dřeva už nejsou surové fošny, jsou to lepené, nejlépe třívrstvé desky vyrobené tak, aby zachovaly všechny výborné vlastnosti přírodního materiálu a přitom těsně lícovaly, nekroutily se, neskřípaly, nepracovaly s každou sebemenší změnou vlhkosti, prostě podlahy do moderních bytů i nových domů. V centru pozornosti jsou stále dubové podlahy barvené do různých odstínů, ale komu padne do oka kresba jiného dřeva, nemusí se držet zpátky. Javor, buk, jedle… to vše jsou dřeviny, které jsou na pohled zajímavé, případné barvení jim dodá exkluzivitu a povrchová úprava lakem nebo olejem žádanou odolnost.

Bytová designérka Pavla Rosso Čenková radí nespokojit se s výběrem podle obrázků na internetu: „Se svými klienty vždy probíráme přímo vzorky podlah. Je důležité aby to bylo u nich doma, v místnosti, kde pak podlaha bude ležet. Nejlépe si tak uděláme názor na barevnost a odstín. Náročnější klienti si často volí do obývacích pokojů parkety, ty dokážou vnést i do paneláků kouzlo starých dobrých časů.“

FOTO: barlinek.cz

Jak sladit ostatní zařízení s podlahou?

Dřevo si dobře rozumí s přírodními barvami: béžovou, hnědou, zelenými odstíny, ale překvapivě také s bílou, která vám třeba na čalounění nebo dvířkách nábytku pomůže docílit stylově čistého a uklidňujícího dojmu. Jinak vás ale dřevěná podlaha ničím nelimituje, dobře ladí s rustikálním i moderním nábytkem a také se snadno uklízí.

Na závěr Pavla radí udržet na uzdě dekoratérské sklony: „Abyste udrželi styl a interiér příliš nepřehltili, vybírejte přírodní textilie s hrubší strukturou, proutí, květiny a zůstaňte střídmí v dekorování. Když potřebujete v bytě pracovat a k tomu jej sdílíte ještě třeba se školními dětmi na distanční výuce, budete všechny stoly a odkládací plochy využívat jinak, než když pracujete jinde a doma se věnujete pouze zálibám. Při větším množství dekoračních předmětů je těžší udržet pořádek.“ ■