Její sexy postavička přišla k úhoně po útoku medúz. To muselo krásnou dýdžejku pekelně bolet

Lucii Dvořákovou v Kostarice poranila medúza. Foto: archiv L. Dvořákové

„Včera mě při plavání žahnuly mořské nitě. Nevšimla jsem si, že by některá plavala kolem mě, ale pak to začalo štípat. Bylo mi vysvětleno, že to jsou mořské nitě, tedy jed, které určitý druh medúzy pouští na dálku,“ kroutila hlavou hudebnice.

Útok mořského živočicha nebyl naštěstí zase tak vážný. Lucca nemusela ani vyhledat lékařskou pomoc. „Bolelo to ale opravdu hodně. Ještěže se to stejné nestalo klukům,“ snažila se najít pozitiva v neštěstí Lucca, která několik týdnů pobývá v Kostarice se syny Františkem a Michaelem. ■