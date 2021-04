Podmínka pro českou královnu krásy: Aby mohla na světovou soutěž, musí pryč ze země

Klára Vavrušková Foto: Anna Koniaeva

S takovými komplikacemi rozhodně nepočítala. Klára Vavrušková (21) měla na prestižní soutěž krásy Miss Universe do USA odletět až začátkem května, své plány však musela ze dne na den změnit a kvůli protipandemickým restrikcím odcestovat už nyní. Následujících 14 dní bude muset strávit v neutrální zemi.

„Nečekala jsem to, byl to pro mě šok, protože jsem plánovala, že odletím 6. května. Najednou přišla zpráva, že se mám sbalit o 14 dní dřív. Na ty dny jsme chystali ještě vrcholné přípravy. Šaty naštěstí mám, i kostýmy. Na velkém focení, které bylo před pár dny, už bylo vše připravené,“ popsala Super.cz Klára jen pár hodin před odletem.

Vzhledem k celosvětovým opatřením ambasáda neumožnila modelce přímý vstup do Spojených států amerických. Ty dle posledních informací Čechům nepovolují vstup, pokud v posledních 14 dnech pobývali na území států schengenského prostoru (a dále Velké Británie, Irska, Brazílie, Číny, Íránu a Jihoafrické republiky).

„Neschválili mi vycestování, musím strávit 14 dní mimo Evropu. Odlétám tedy do Vídně a odtud do Dominikánské republiky. Musím být na neutrálním území, odkud Amerika povoluje vstupy. Dívala jsem se, že to takhle je pro celý Schengen, Čínu, Brazílii, Írán, ale i Velkou Británii. Některé kandidátky ale dostaly povolení a mohou odletět až v plánovaném termínu, tedy 6. května,“ říká Vavrušková.

Dny v Dominikánské republice bude Klára věnovat přípravám na soutěž. „V místě nebudu jediná, letí tam i další holky. Jsem v kontaktu s Portugalkou, Francouzkou a odletět dřív musí i Italka. Španělka také nemá přístup a musela letět do Kolumbie, takže v tom nejsem jediná,“ dodala Vavrušková, která už za sebou jeden úspěch na světové soutěži má. V roce 2019 získala titul Miss Earth Water, čímž se stala třetí nejkrásnější ženou planety. ■