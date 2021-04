Nohy až do nebe: Kráska Vavrušková se na Miss Universe předvede v ultra krátké mini a s korunou na hlavě

Klára Vavrušková Super.cz

„Na sobě mám národní kostým, který vytvářela Yvona Leitner. Mám ho poprvé na sobě a strašně se mi líbí. Cítím se v něm dobře, měla jsem obavu, protože je krátký, tak aby mi něco nevykouklo,“ svěřila se Super.cz modelka na focení. „A koruna je nádherná a jsem z ní nadšená. Ladíme, co všechno povezu, ale bude toho hodně,“ svěřila se modelka, která již jeden úspěch na světové soutěži zaznamenala.

Klára Vavrušková v roce 2019 získala titul Miss Earth Water, čímž se stala třetí nejkrásnější ženou planety. Česká Miss Essens se jí tak rozhodla vyslat opět za hranice, a to do Ameriky, kde bude Miss Universe probíhat.

„Je to velmi složité vyřídit vše na cestu, snažíme se sehnat povolení, abych se tam dostala, bude to na Floridě,“ řekla modelka, která se před soutěží také připravuje. „Snažím se se sebou něco dělat, ale je to v této době složité, bojuji se svojí vůlí, abych cvičila, ale snažím se, protože je to na tuhle soutěž potřeba,“ dodala závěrem Vavrušková. ■