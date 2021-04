Jeho ženu covid připravil o maminku. Pavel Trávníček se ale zatím dobrovolně očkovat nenechá

Monika Trávníčková doufá, že se její manžel nechá naočkovat. Super.cz

Kvůli smutným osobním zkušenostem s touto nevyzpytatelnou nemocí se manželka Pavla Trávníčka bojí o své blízké. „Jelikož mám staršího manžela a malé dítě, tak má člověk v hlavě zakódované, že musí být víc opatrný.“

Manžel, syn i samotná Monika mají zatím štěstí, že neonemocněli. „Zatím se nám to vyhýbá a doufáme, že se nám to vyhne velkým obloukem,“ přeje si herečka a manažerka známých osobností.

I když patří Pavel Trávníček do rizikové skupiny a ve svém věku by měl už možnost se k očkování registrovat, vakcinaci doposud nepodstoupil. „Zatím to nemá v plánu, ale byla bych ráda, kdyby se očkovat nechal. Je to na rozhodnutí každého člověka,“ říká Monika Trávníčková, která hodlá s očkováním také zatím otálet.

S Monikou Trávníčkovou jsme se potkali na koncertu pořádaném na podporu nadačního fondu Český mozek, na kterém vystoupily osobnosti, jako je Jaroslav Svěcený, Anna a Felix Slováčkovi, Míša Nosková či Věra Martinová. „Kultura a umění stojí. Jsem ráda, že takhle můžeme fungovat,“ prozradila nám manželka herce Pavla Trávníčka na akci pořádané na podporu nadačního fondu Český mozek. „Chceme podporovat dobrou věc a také umělce, kteří mají chuť vystoupit,“ dodala. ■