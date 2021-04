Vážně se schyluje k rozchodu? Takto manželka prince Trávníčka vysvětlovala vztah se starším kolegou (60)

Monika Trávníčková o spekulacích ohledně rozpadu manželství s Pavlem Trávníčkem Super.cz

Monika to popírá. „Já to uvedu na pravou míru. S manželem se máme dobře, jsme zdraví a šťastní,“ řekla Super.cz manželka známého herce a jedním dechem dodala: „Spekulace vzešly kvůli mé spolupráci s Jaroslavem Svěceným, se kterým podnikáme takovéto koncerty a vymýšlíme nové projekty. Nevím, jak to vzniklo, ale všechno je v pořádku,“ tvrdí.

O tom, že manželství Trávníčkových zahalila mračna, se začalo mluvit poté, co se na facebookovém profilu Divadla Pavla Trávníčka objevila tato informace (sic!): „Monika se rozhodla žít s J. Svěceným a Maxmiliána, kterého vždycky šoupne na Moravu, a já s tím nemůžu nic dělat. Kdo mi pomůže neztratit syna?“ Manažerka celebrit později text označila za útok hackera. „Nic takového se nekoná, vůbec ne,“ popřela spekulace o rozchodu.

Trávníčkovi se už velmi dlouho spolu neobjevili ve společnosti, což samozřejmě nahrává výše zmíněným teoriím. „V dohlednu něco je, ale zatím nemůžeme prozradit co. Divadlo je v chodu, připravujeme představení Zasněžená romance, organizuji tyto streamované akce, protože jinak to doba nedovoluje,“ uzavřela. ■