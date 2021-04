Zemřela členka kapely Kelly Family. Bylo jí pouhých 45 let

Kelly Family přišli o člena rodiny. Barby na snímku vpravo dole. Profimedia.cz

Odchod zpěvačky potvrdili její sourozenci na sociální síti: „Naše milovaná sestra Barby nás opustila po krátké nemoci. V tuto chvíli nebudeme dávat žádná další prohlášení, protože všichni truchlíme nad touto velkou ztrátou. Barby nám všem bude neskutečně chybět a budeme ji nadále nosit v našich srdcích, a to navždy.“

Rodina zároveň poděkovala všem fanouškům za jejich myšlenky a modlitby.

Barby byla součástí kapely až do roku 2002, kde kromě zpěvu hrála na kytaru a perkuse. V posledních několika letech žila v ústraní, s kapelou nekoncertovala a neobjevovala se ani na veřejnosti.

Kapela Kelly Family byla populární zejména v 90. letech. Mezi nejznámější hity patří písničky I Can’t Help Myself, An Angel, Why Why Why, Nanana, Fell In Love With An Alien a mnoho dalších. Skupina je stále populární i u nás. Před třemi lety koncertovala v téměř vyprodané O2 areně. ■