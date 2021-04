Štěnice ve Výměně manželek? Žena musela kvůli kožním problémům vyhledat lékařskou pomoc

Výměna manželek Video: TV Nova

Iveta v průběhu svého pobytu v Brzici musí kvůli akutním kožním problémům navštívit lékaře. Hned po návratu hodlá svého prozatímního partnera a hlavu rodiny informovat o nepříznivých výsledcích.

„Tak jsem ti přišla říct, jak jsem dopadla u doktora. Nic moc, nepotěším tě, je to nejspíš od štěnice,“ spustí Iveta na Jana, který se proti takovému obvinění ohrazuje a myslí si, že má Jana kožní problémy ze psů, na které je alergická, nebo kvůli zanedbané hygieně.

„Můžeš to mít z koupání, naposledy ses koupala v sobotu a dneska je pondělí,“ pustí se do náhradní manželky. „Tady jsi na vesnici, chodíš po baráku, hladíš si psy a říkáš, že jsi na to alergická, tak se máš víckrát denně koupat. Říkala jsi, že máš i problémy s pokožkou, může to být ledacos,“ říká podrážděně Jan.

Iveta si ovšem stojí za tím, že její kožní obtíže začaly až po příjezdu do náhradní rodiny a že doktorka tvrdí, že nevzhledné skvrny na kůži mohou být mimo jiné i od štěnic. Je patrné, že takové obvinění, které není stoprocentně potvrzené, Jana rozčílilo a kritikou na konto své náhradní partnerky nešetří. „Je to i z hygieny, vždyť to jde na ní vidět, jen projde kolem a smrdí. Já nechci bejt sprostej, ale to není ženská, to je prostě degeš,“ nechá se slyšet na kameru.

Podívejte se na videoukázku. ■