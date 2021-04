Z nabídky ze StarDance nebyl zprvu nadšený, pak Zdeněk Godla našel motivaci: Kvůli čemu do soutěže šel?

Zdeněk Godla Super.cz

Jednou z tváří nového ročníku StarDance je i Zdeněk Godla (45). Herec, který se dostal do povědomí rolí Franty ze seriálu Most!, se k nabídce ze soutěže stavěl zprvu negativně. Zlomilo ho až to, že by díky tanci mohl zhubnout.

„Nebyl jsem moc nadšený. Za prvé neumím tancovat, a když jsem se dozvěděl, o co tady vše jde, tak jsem si říkal, že to asi nezvládnu, jak fyzicky, tak psychicky. Ale navezla mě do toho moje agentka a jediné, co mě dostalo, bylo to, že zhubnu. To samé řekla moje žena, tak jsem si řekl, že do toho jdu,“ svěřil se Super.cz herec, který chce na tanečním parketě zlepšit svou kondici.

„Manželka byla ráda, řekla mi, že kvůli fyzičce to potřebuji,“ prozradil na tiskové konferenci StarDance Godla. Na své výkony je sám zvědavý. „Nemám vůbec zkušenost s tancem, vůbec žádnou. Když jsem teď viděl ukázku, říkal jsem si, že to v životě nezvládnu,“ nevěří si.

O další pracovní nabídky Godla nemá nouzi. „Teď dotáčím film Bastardi s Tomášem Magnuskem a pak budu ještě natáčet slovenský film. Budu to muset zvládat i se StarDance, mám toho ranec,“ dodal závěrem rozhovoru. ■