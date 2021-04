Účast ve StarDance konzultovala s lékařem: Tereza Černochová doufá, že soutěž dá i po zlomenině nohy

Tereza Černochová Super.cz

„Já se přiznám, že jsem si to kdysi představovala, že ten telefon by třeba zazvonil. A když zazvonil, tak místo toho, abych udělala hurá, jsem si řekla jejda. Jsem po zranění nohy, kterou jsem si před dvěma a půl lety blbě zlomila a myslím, že to byl limit v té reakci, jestli bych to zvládla,“ svěřila se nám zpěvačka, která nakonec nabídku přijala.

„Po poradě s lékaři a s fyzioterapeutem se do toho vrhnu a jsem zvědavá, kam ty moje možnosti půjdou. Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se a toho já se držím,“ řekla Černochová, která sice zkušenosti s tancem má, ale hlavně na koncertním pódiu.

„Do tanečních jsem chodila, ale to se fakt nedá brát vážně, protože taneční byla pro hodně lidí trochu pruda. Byla jsem poctivá a chodila jsem, ale nevím vůbec nic. Jsem spíš takový živočišný tanečník díky tomu, že vystupuji s Monkey Businness na jevišti, tak teď se budu muset přenastavit jinak a těším se, že se něco naučím, tanec je krásná věc,“ prozradila zpěvačka během tiskové konference nového ročníku StarDance.

Nabídku stát se hvězdou oblíbeného pořadu konzultovala také s kolegy z kapely a od nich dostala jasnou zelenou. „Konzultovala jsem to také kvůli kapele, mám nějakou povinnost vůči těm deseti lidem, kteří jsou v kapele a jsou součástí technické osádky. Teď ta doba je hodně špatná, jestli se stane, že na podzim se začne hrát, tak ta kapela bude ochuzená o sobotu, kdy by vystupovala v klubu, takže já to s nimi musela probrat, věděli to jako první, dali mi zelenou a řekli mi, ať do toho jdu,“ dodala závěrem Tereza. ■