Opožděný dortík ke 40. narozeninám si Alessandra Ambrosio převzala od přátel v sexy bikinách

Alessandra Ambrosio Profimedia.cz

Na pláži v Malibu se tak chvíli vše točilo kolem dortu, který měl na sobě dokonce podobiznu modelky a ta jej hned ochutnávala i bez krájení.

Slavná kráska oslavila už čtyřicáté narozeniny a na jejím vzhledu to není znát. Matka dvou dětí je sice už v modelingovém důchodu, ale občas se stále ještě v nějaké kampani objeví. Nejčastěji samozřejmě v té, která propaguje novinky její vlastní značky plavek, kterou založila s kamarádkami.

Ambrosio se před časem rozpovídala o tom, jaké cvičení je pro ni při udržování postavy nejotravnější: „Nesnáším cardio, takže tanec je pro mě jediná volba. Vrací mě to do doby, kdy mi bylo 19, a hodně toho vypotím. Je to zábava a zároveň se dostáváte do formy. Ráda ovšem chodím také na túry a pravidelně hraju plážový volejbal.“ ■