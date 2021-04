Dcera Aleca Baldwina se pochlubila novým tetováním na zadku: Fanouškům ho předvedla v celé kráse

Ireland Baldwin Profimedia.cz

„Mám nové tetování, protože miluji impulzivní rozhodnutí,“ nechala se slyšet dcera Aleca Baldwina a Kim Basinger.

Modelka se nikdy nebála ukázat fanouškům své křivky. Na sociálních sítích často pózuje v plavkách nebo spodním prádle.

Letos to bude sedm let, co Ireland vyhrála svůj boj nad poruchami příjmu potravy, s nimiž zápolila celé dospívání. Trpěla anorexií a bulimií a v začátcích modelingové kariéry si vyčítala každé sousto. Na běžícím pásu pak běhala i tři hodiny denně. ■