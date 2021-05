Bez brýlí Eva Burešová nevidí na dálku, odkládá je jen na natáčení. Nechci být jednou nevěstou v brýlích

Eva Burešová Foto: archiv GrandOptical (4x)

Brýle jsou Eviným doplňkem od třinácti let, kdy se poprvé zjistilo, že špatně vidí. Brzy je ale odložila. „Měla jsem pocit, že není cool je nosit,“ říká Burešová, která má problém s viděním na dálku a ke zvýšení počtu dioptrií přispěl i porod. „Mám nějaké minus dvojky. Dřív jsem je nosívala jen občas, ale teď bez nich nemůžu být, protože opravdu nevidím,“ přiznává herečka. Brýle už víceméně odkládá jen na natáčení, takže v seriálu Slunečná ji v nich například neuvidíte.

„Nechci je mít, když hraju nějakou postavu. Takže je to tak, že je ráno v maskérně sundám, aby se oči rozkoukaly. Kdybych je odložila těsně před klapkou, budu šilhat a to není hezký pohled,“ směje se Eva.

Když se Eva fotila pro síť prodejen s brýlemi, prozradila, že dává přednost spíš extravagantním obroučkám. Dokonce některé zdědila po mamince. „Mám ráda hodně velké brýle, takový francouzský, italský styl. Moje maminka takové nosívala a mně se to hodně líbilo, některé mám po ní ještě dodnes. Často v obchodech slýchám, když si zkouším nějaký extravagantní kousek, že už tam leží dlouho, protože si na něj nikdo netroufá. Jedny takové ležáky jsem si pořídila a pak jsem si všimla, že si je spousta holek koupila taky. Jak je vidět, je zkrátka potřeba, aby nás někdo k extravagantnosti nakopnul, a teprve pak si to pořádně užijeme,“ míní herečka.

Do své pravidelné výbavy čočky prý neplánuje zařadit. Už tak se jich dost nanosila v pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Byl to prý vždycky boj. „Dva mě museli držet a třetí mi je dával do očí, to beze srandy. Rozhodně je nezatracuji, někdy se brýle opravdu nehodí nejen na nějaký sport, ale ani k nějakému oblečení. A kdybych se jednou chtěla vdávat, tak se asi nebudu chtít vdávat v brýlích,“ uzavírá Eva Burešová. ■