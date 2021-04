Po čtyřech letech úspěšné léčby už dcera Ozzyho Osbourna není čistá: Nejsem na to pyšná, přiznala fanouškům

Kelly Osbourne Profimedia.cz

Podrobnosti o relapsu prý rozebere v nadcházejícím podcastu. „Chci vás jen ujistit, že dnes jsem čistá a zítra budu taky. Poučila jsem se a musím to brát krůček po krůčku,“ vzkázala.

Vůči svým fanouškům je Kelly velmi sdílná, ani v minulosti se netajila tím, co se s ní dělo. „Nikdy jsem si nemyslela, že se dožiji více než 35 let. Hodně mých kamarádů to nezvládlo a pohřbívat je bylo těžké. Mívala jsem výčitky, že jsem naživu tak dlouho,“ nechala se slyšet v podcastu The Recovery.

Kelly obvykle míchala metamfetamin, sedativa a marihuanu s alkoholem a v nejdivočejším období života z takového koktejlu drog a pití každý večer upadala do bezvědomí. „Žila jsem v podstatě v kocovinovém oparu. Nevím, jak jsem to mohla vydržet tak dlouho.“

Kelly byla v léčebně celkem sedmkrát, jednou ji dokonce museli zamknout ve vypolstrovaném pokoji. V roce 2017 si uvědomila, že se takhle žít opravdu nedá. Opilá kontaktovala bratra Jacka, který ji odvezl do léčebny, přestože ho v minulosti, když se jí snažil pomoct, napadla.

V prvním půl roce podstupovala denně šestihodinové terapie, aby se ze svých problémů vyhrabala. Do té doby nikdy nebyla čistá déle než měsíc.

Kelly před dvěma lety také podstoupila tubulizaci žaludku, zákrok se vyplatil, od té doby shodila neuvěřitelných 40 kilo a vypadá skvěle. ■