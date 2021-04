Dvacetiletá dcera Kate Winslet natáčí seriál v Česku: Díky jinému příjmení mohla prorazit bez přičinění maminky

Kate Winslet Profimedia.cz

Dcera Kate Winslet (45) z prvního manželství Mia Threapleton se rozhodla vstoupit do stejné branže jako maminka. Vzhledem k tomu, že má příjmení po otci, nebyla tak rovnou škatulkována jako dcera slavné herečky.

„Co je pro ni skvělé, je to, že má jiné příjmení, a tak mohla proniknout do hereckého světa naprosto nepozorovaně a nikdo jí nedával roli jen proto, že je to moje dcera, což je neskutečně důležité pro její sebevědomí,“ uvedla v rozhovoru v pořadu Lorraine Kate Winslet.

Mia (vlevo) v italském filmu Shadows z loňského roku.

Herečka také prozradila, že se její dcera nyní nachází v České republice: „Mie je dvacet a věnuje se herectví. V tuhle chvíli je v České republice, kde se chystá natáčet další televizní seriál. Myslím, že jsem věděla, že tohle (herectví) nastane, vždy jsem to tak trochu tušila. Před pár lety mi řekla, že tomu dá šanci.“

Kate Winslet byla za otce Mii provdaná v letech 1998 až 2001. Podruhé se vdala za Sama Mendese, se kterým má sedmnáctiletého syna Joea. Se svým třetím mužem, Edwardem Abelem Smithem, má sedmiletého syna Beara. Jejich manželství trvá už devět let. ■