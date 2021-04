Sexy Veronika se už podruhé svlékla pro Playboy. Tahle kočka sní klidně i bůček, přesto má tělo snů!

Veronika Basileiou Foto: Playboy, Alžběta Jungrová

Na titulní straně Playboye se na žhavých fotkách objevila už před několika lety. V současné době pracuje v jednom pražském salonu a stále se věnuje modelingu i focení.

„Moc ráda jezdím do Řecka, protože ho beru jako svůj druhý domov a zároveň tam mám práci, tedy focení. Doma se zase ráda věnuji svým dvěma mazlíčkům, buldokům – jeden je anglický, druhy francouzský,“ pochlubila se půvabná modelka.

Veronika zapózovala před objektivem fotografky Alžběty Jungrové. „Na focení jsem se moc těšila. Vlastně jsem nemohla dospat. Jsem moc ráda, že se focení ujala zrovna Alžběta,“ pochvalovala si spolupráci playmate.

Veronika byla na fotkách neskutečně sexy. A má to obrovské štěstí, že má skvělý metabolismus a nemusí tolik řešit diety. „Naštěstí mám neskutečné spalování, takže mi stačí držet pár dní dietu a všechno navíc jde dolů, během několika návštěv ve fitku pak tělo zpevním. V mezidobí si dopřávám, nedávno jsem měla bůček na grilu,“ chlubila se.

V červnu opět plánuje cestu do svého milovaného Řecka. „Mám tam spoustu focení. Bude to asi na delší dobu. Pak se uvidí. Ale toho, že bych neměla co na práci, se fakt nebojím,“ uzavřela hvězda Playboye, který v květnu oslaví 30 let působení v Česku. ■