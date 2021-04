Co si šuškali Harry s Williamem po pohřbu prince Philipa (✝99)? Odborník na odezírání ze rtů promluvil

Harry a William prohodili po pohřbu dědečka pár slov. Profimedia.cz

„Bylo to skvělé, že jo,“ řekl podle něj William Harrymu. „Bylo to přesně, jak si přál,“ odpověděl mu na to údajně mladší bratr, než si oba promluvili také s arcibiskupem canterburským.

Harry byl také zachycen, jak mluví se svou švagrovou, vévodkyní Kate. Bratři byli naposledy spolu na veřejnosti loni v březnu během oslav Dne Commonwealthu.

Po odvysílání kontroverzního rozhovoru Harryho a Meghan s Oprah Winfrey jsou prý vztahy mezi bratry, ale také údajně mezi Harrym a otcem Charlesem, napjaté. V době vysílání interview se princ Philip zotavoval v nemocnici po operaci srdce.

Meghan na pohřeb z USA nedorazila, protože je v pokročilém stádiu těhotenství. S Harrym čekají děvče. Podle britských médií by se měl Harry v Británii ještě zdržet, v následujících dnech by rodina měla řešit, kdo bude po smrti prince Philipa zastávat jaké funkce. ■