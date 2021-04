Štěpánka mohl v Básnících hrát Marek Eben. Proč dal režisér Klein nakonec přednost Pavlu Křížovi?

Pavel Kříž a David Matásek v nezapomenutelných rolích Štěpána Šafránka a Kendyho Foto: reprofoto Jak svět přichází o básníky

Proč dal režisér nakonec pro hlavní roli přednost Křížovi? „Pozvali nás tam, protože jsme byli kamarádi. Dušan Klein velmi stál o to, aby ti dva filmoví kamarádi byli kamarádi i v životě. Že je to na tom poznat, a aby byli aspoň spolužáci,“ řekl Matásek v pořadu 7 pádů Honzy Dědka s tím, že ani on prý původně Kendyho hrát neměl. Klein měl ale šťastnou ruku, vznikl nezapomenutelný filmový tandem.

Herec se také svěřil, že nejslavnější role ho tehdy stála sníženou známku z chování. „Neuměl jsem si to představit, byl jsem v maturitním ročníku, kde byla zakázaná mimoškolní činnost. Taky jsem za to dostal dvojku z chování,“ přiznal.

První film ze série sklízel velký divácký úspěch, paradoxně i díky negativní recenzi, která tehdy vyšla. „Nám hodně pomohla kritika v Rudém právu. Šíleně to zepsuli – a druhý den byly fronty před kinem,“ vzpomínal Matásek na rok 1982, kdy hit Jak svět přichází o básníky vznikl.

Následovaly snímky Jak básníci přicházejí o iluze (1984), Jak básníkům chutná život (1988), Konec básníků v Čechách (1993), Jak básníci neztrácejí naději (2004) a Jak básníci čekají na zázrak (2016). ■