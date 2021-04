Zamíchala vztahy v Sestřičkách: Krásná blondýnka prožila velké drama i ve skutečnosti. Její maminka má po operaci mozku

Malvína Pachlová Super.cz

Zatím prý Malvína ještě záporné reakce od diváků, kteří přejí vztahu Lukáše a Saši, neměla. "Spíš jsou v očekávání, jak to mezi nimi bude a jestli se je Eliška bude snažit rozeštvat, nebo je naopak stmelí," řekla Super.cz Malvína a naznačila, že se máme na co těšit.

Jako jedna z mála postav neobléká v seriálu uniformu zdravotníka. "Ale už jsem se jako sestřička mihla v Cestách domů. To byl ale jen takový záblesk, takže jsem si to moc neužila. Zahrát si sestřičku by mě možná bavilo, ale i učitelka ze školky je hezká postava," míní.

Řada hereček chodila pomáhat do nemocnic, i Malvína o tom jeden čas uvažovala, a to hlavně kvůli těžké nemoci svojí maminky. "Když byla nemocná a já byla v nemocnici furt, napadalo mě, jestli to, co dělám, má smysl. Lámal se tam trošku chleba ve smyslu, že bych chtěla lidem, kteří to potřebují, pomoct a být na ně hodná," svěřila.

Její maminka už je naštěstí v pořádku. "Měla něco s hlavou a má za sebou operaci mozku. Ale stal se zázrak a už je všechno dobré, takže jsme šťastní," spadl herečce velký kámen ze srdce. ■