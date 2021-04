Podrobnosti rodinné krize Třeštíkových: Všechno bylo na Radce, přiznal Tomáš

Tomáš Třeštík promluvil o rodinných vztazích. Super.cz

Z rozhovoru vyplynulo, že péče o děti i domácnost byly víceméně na Radce. Už ve své knize Tomáš prozradil, že se u nich doma nevařilo a ve vztahu se v této oblasti příliš nerozvinul. "Naopak Radka je z rodiny, kde se vařilo, takže velkou část těch mých nedostatků vykrývá ona. O tenhle typ věcí se stará víc ona. Já zvládnu špagety s červenou omáčkou a párky, to je asi všechno. Ale zase děti třeba odvádím ráno do školky a do školy," popsal Super.cz, jak to u nich doma fungovalo.

Bavili jsme se i tom, jak vychovávají dceru a syna. I když Tomáš pochází z bohémštějšího prostředí, benevolentnější prý není. "Máme to vybalancované, ty pozice hodného a zlého policajta střídáme, každý hlídáme určitý typ věcí. A není to ani tak, že bych já táhnul děti k umění. Spíš naopak. Radka přihlásila třeba Elu na klavír. Mě by to nenapadlo. Takže to vlastně celé táhne dost ta Radka," vyprávěl.

A jak vůbec fungovalo jejich soužití, které vykrystalizovalo až do rozchodu? "Občas narážíme, zvlášť v téhle době, která je šílená. Když jsem si Radku bral, byla právnička, která chodila denně do práce a já si mohl v prázdném bytě řešit svoje věci. Teď bylo hlavní těžiště naší práce doma. Tak to jsou momenty, kdy na sebe narážíme, ale nějak se s tím učíme pracovat," věřil možná ještě na začátku března, že se jejich vztah dá slepit. ■