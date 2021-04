Dagmar Havlová pózovala jako královna na dně bazénu. Takhle vypadala na úchvatných fotkách!

Dagmar Havlová jako královna sedmi moří Foto: Lucie Drlíková

Šest let byla první dámou. Nyní si Dagmar Havlová (68) na pár minut dokonce vyzkoušela roli královny. Nejednalo se o hereckou roli, do úlohy královny sedmi moří se proměnila během focení s Lucií Drlíkovou .

S fotografkou, která je známá hlavně svými pracemi vznikajícími pod vodní hladinou, paní Dáša v létě nafotila kouzelné snímky ’na suchu’, které jste ostatně měli šanci na Super.cz vidět. Nyní se dámy konečně dostaly i k práci pod vodou.

„Když jsem fotily s Dášou loni v létě v květinách, domlouvaly jsem se, že bychom spolu vyzkoušely i focení pod vodou,“ řekla nám fotografka, která od roku 2018 pracuje na svém fantazii pohádkovém projektu Once Upon a Dream in Waterland, Bylo nebylo ve snu ve vodní říši. Havlovou proto proměnila do postavy Královny sedmi moří z pohádky o Sindibádovi.

„Dagmar je pro mě ztělesněním královny a v této roli byla nádherná,“ říká fotografka, která pro svůj objekt vytvořila na míru i kostým, korunu a korzet. „Lucie je všestranná a kreativní duše. Všechny elementy focení si realizuje sama. Do výroby rekvizit, líčení a stylingu přes focení až po postprodukci,“ řekla Super.cz paní Dagmar.

Havlová dala do focení maximum, což je pro ni typické. „Poslední focení probíhalo i na dně bazénu s několikakilovým závažím. Mám ráda výzvy a překonávání sama sebe,“ řekla herečka.

„Z mé strany klobouk dolů za to, jak to zvládla. Nikdy předtím nefotila pod vodou, neotvírala oči ve vodě, a přesto do toho šla s nasazením pro sebe vlastním,“ říká Drlíková a jedním dechem dodává: „Obdivuji, že má ve svém věku neuvěřitelnou odvahu zkoušet nové věci. Myslím, že to je klíč k její obrovské energii.“

„Focení bylo skokem do neznámých vod. Mám ráda výzvy a překonávaní sebe sama. U Lucie se ale není čeho bát. Je zkušená potápěčka a umí poskytovat svým modelům podporu," dodává v našem rozhovoru Dagmar Havlová. ■