Tohle je jedna z nejpopulárnějších Slovenek současnosti: Pamatujete ještě na fór, který odstartoval její kariéru?

Evelyn ve slovenské Tváři Foto: TV Markíza

Evelyn, je pravda, že jsi dostala nabídku účinkovat v Tváři už před dvěma lety?

Ano, je to pravda, ale současně jsem dostala i jinou nabídku od televize, a dohodli jsme se s tvůrci, že půjdu jinou cestou. Ale jsem ráda, že to na mě všechno počkalo a můžu být součástí týmu letos.

Pomohlo ti, že sis v minulosti vyzkoušela účast jako „návštěva“?

Upřímně, ani ne (směje se). Toto je úplně jiný záhul, když to děláte týden po týdnu.

Co pro tebe bylo zatím nejnáročnější?

Zatím to bylo čtvrté kolo, být na tyči a zpívat. Ale musím se přiznat, že na každém čísle je mnoho práce a snahy. Není to pro mě jednoduché, vlastně právě naopak.

Prý se necítíš úplně silná ve zpěvu. Snažíš se to dohánět v jiných oblastech?

Nikdy jsem nezpívala. Chodím k hlasové kouče asi častěji než moji kolegové. Pro mě je to výzva, protože se to chci naučit a udělat to v rámci svého rozsahu, co nejlépe to půjde. Možná to doháním v tom, že se do všeho snažím dát maximum energie. Je to mnohdy mnohem podstatnější, než dobře zazpívat tón.

Která proměna tě osobně zatím nejvíc bavila?

Musím říct, že všechny jsem si oblíbila pro něco jiného. Jsem šťastná, že to mám tak pestré. Zatím asi největší srdcovka pro mě byla Liza Minelli ve skladbě Kabaret. V té písni jsem se cítila jako doma a mega jsem si to užila.

Máš ambici vyhrát, nebo máš jiné cíle?

Myslím, že každý se přirozeně raduje z výhry. Já jsem soutěživá a snaživá, takže bych se velmi ráda dostala do první čtyřky, ale na výhru úplně nemyslím, mám nesmírně talentované kolegy.

Co tě po Tváři čeká zajímavého?

Volno a potom se velmi těším, že v létě začne natáčení další řady reality show Farma. A samozřejmě s Peťou Polnišovou nahráváme náš podcast jauuu, PS: to bolelo. A ostatní je ve hvězdách. ■