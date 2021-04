Seriálová sestřička se stala dvojnásobnou mámou: Dcerce vybrala oblíbené české jméno

Michaela Dittrichová Herminapress

„Matýsek by si moc přál sestřičku a opravdu to na holčičku vypadá, ale to je ošemetný, u holek se to do poslední chvíle neví,“ řekla Míša, když těhotenství oznámila. Utajit se jí ho podařilo až do pátého měsíce.

V jeho průběhu si herečka, jak svěřila, představovala, jaké to bude, až budou v rodině čtyři; jaká bude její holčička, a jak nového člena přijme syn.

„A řeknu vám, že je to všechno boží. Šťastnější jsem nikdy předtím nebyla. Jsem sice unavená, ale tak moc šťastná, vděčná a naplněná,“ popsala Míša, kterou televizní diváci mohou znát například ze seriálu Sestřičky. ■