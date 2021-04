Slovenská komička v Tváři předvedla nejodvážnější kostým: Mám trošku jinou postavu než JLo, smála se

Evelyn jako JLo Foto: TV Markíza

Ptali jsme se jí, jak se v kostýmu cítila. „Nahá,“ vyhrkla ze sebe komička, která odstartovala svou kariéru videem, ve kterém se v noci sháněla po živých kunách, jimiž by v Chorvatsku mohla zaplatit.

Kostým v podobě body zdobeného drobnými zrcátky byl skutečně velmi odvážně řešený v oblasti třísel. „Beru to jako součást toho, co se musí. No, mám trošku jinou postavu než nádherná JLo,“ smála se Evelyn, která během show zvládla odzpívat část písně na tyči.

Jaké největší úskalí pro ni měla prezentace písně Waiting For Tonight? „Celé to vystoupení bylo jedno velké úskalí,“ řekla Super.cz sympatická komička a jedním dechem dodala: „Ale ne. Jdu do toho vždycky po hlavě, a co se stane, to se stane.“ ■