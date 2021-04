Slovenka, která chtěla v Chorvatsku platit živými kunami, napodobila Hanu Zagorovou: Takhle to dopadlo

Eva Evelyn Kramerová jako Hana Zagorová Foto: TV Markíza

Herečka, stand-up komička a moderátorka, která se proslavila scénkou, ve které chtěla platit v Chorvatsku živými kunami, se v neděli proměnila v českou zpěvačku Hanu Zagorovou. Byl to pro ni docela oříšek, jelikož se zhostila písně Mimořádná linka a proměnila se tak ve futuristickou gejšu.

Evelyn kupodivu velmi dobře zvládla napodobit hlas Haničky Písničky, což je třeba ocenit, protože dle jejích slov je zpěv její slabší stránkou.

„Nikdy jsem nezpívala. Chodím k hlasové kouče asi častěji než moji kolegové. Pro mě je to výzva, protože se to chci naučit a udělat to nejlépe, jak jen to je v rámci mého rozsahu možné. Možná to doháním v tom, že se do všeho snažím dát maximum energie. Je to mnohdy mnohem podstatnější než dobře zazpívat tón,“ řekla Super.cz Evelyn. ■