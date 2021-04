Melissa Joan Hart Profimedia.cz

Dokážete si představit, že by v oblíbeném seriálu hrála jiná herečka než Melissa Joan Hart (45)? Mohlo tomu tak být, protože favoritkou na titulní roli byla herečka Sarah Michelle Gellar. Ta ovšem roli odmítla a raději šla točit podobně úspěšný seriál Buffy, přemožitelka upírů.

Melissa Joan Hart chtěla už před Sabrinou skončit hereckou kariéru

Vzhledem k tomu, že už za sebou měla Melissa velký úspěch v seriálu Clarissa vám to vysvětlí, chystala se už před Sabrinou odejít z Hollywoodu. „Když jsem byla náctiletá, měla jsem velmi dobré povědomí o osudu dětských herců. Lidé zazářili v jedné roli, a pak pro ně bylo těžké pracovat dál. Nikdy jsem netušila, že pro mě bude herectví celoživotní práce,“ uvedla Melissa pro Glamour v loňském roce: „Jen jsem si říkala, že jsem měla štěstí s Clarissou a že mě později škola posune do jiného oboru. Mým velkým vzorem byla Shirley Temple, která skončila s herectvím ve dvaceti a přešla na politiku a starala se o rodinu. Také jsem chtěla skončit, ale nějak jsem zůstala, když byla Sabrina takový hit.“

Tetičky Sabriny hrály původně jiné herečky

Film o Sabrině, mladé čarodějce byl natočený pro televizi už v roce 1996 a Melisse v něm dělaly tetičky herečky Charlene Fernetz a Scherry Miller. Do seriálu už jako Zelda a Helda ovšem přizvány nebyly a byly do nich obsazeny herečky Beth Broderick a Caroline Rhea.

Melissa se díky seriálu spřátelila s Britney Spears (39) i Justinem Timberlakem (40)

Ve své knize herečka prozradila, že s těmito hvězdnými hosty ze seriálu si užila víc srandy i po natáčení. Hart byla starší než Spears a tu jako nezletilou prvně v životě vzala do klubu. „Jak jsme se dostaly dovnitř, najednou mi zmizela a našla jsem ji až na konci večera. I když se pak Britney dostávala do klubů zadním vchodem běžně, můžu říct, že já jsem byla první, která jí to ukázala.“

Podobně se skamarádila i s Justinem Timberlakem a JC Chasezem z N’Sync, kteří se objevili v seriálu Sabrina v roce 1999. „Když mě N’Sync požádali, abych se k nim přidala na jejich letní turné na ostrově Turks and Caicos, bylo to skvělé. Zažili jsme v Karibiku hodně zábavy, vypili nesčetně koktejlů a zapařili jsme i s dalšími celebritami jako Tori Spelling (47) nebo olympijskou medailistkou Tarou Lipinski.“

Ne s každou celebritou si Melissa rozuměla

V době, kdy také běžel seriál 70. léta, se na večírcích potkávala i s Ashtonem Kutcherem. S tím si ovšem do noty nepadli a dvakrát ho nechala vyhodit z večírku pořádaném v jejím domě.

Zato s Ryanem Reynoldsem si Hart rozuměla. Dokonce spolu skončili na pokoji po natáčení a herečka o něm řekla: „Pamatuji si, že jeho rty byly naprosto úchvatné a měl velké ruce a ramena.“

S představitelem Harveyho spolu nikdy nic neměli

Ač je to pro fanoušky zklamáním a mnozí věřili, že tihle dva spolu musí zaručeně v soukromí žít, s hercem Natem Richertem spolu nechodili. „Myslím, že jsem do něj byla chvíli zakoukaná, ale on měl téměř od začátku natáčení přítelkyni ze štábu a já byla tehdy taky zadaná,“ uvedla Hart v lednu pro Distractify. Jeho tehdejší přítelkyně Lindsay Sloane později dokonce do seriálu nastoupila v roli Valerie a stala se Melissinou blízkou kamarádkou i v soukromí. Ve chvíli, kdy se pak s Natem rozešli, už by si s ním nic nezačala, protože to by blízké kamarádce nikdy neudělala.

Černou mluvící kočku hrálo několik mazlíčků

Mluvící kočku nehrála jen jedna živá a jedna umělá, která uměla mluvit. V roce 2016 se Hart svěřila Huffington Post o tom, že koček bylo hned několik. „Tam byla kočka na všechno. Jedna, která uměla skákat, další, která uměla posedět, jiná, která uměla rozpohybovat věci.“ K tomu, jak kočky donutili ke spolupráci, řekla: „Šlo o krmení. Na začátku byly kočky hladové a ve chvíli, kdy už byly dostatečně najedené, už se s nimi nedalo točit. Jednoduše jim to bylo jedno, nejsou holt jako pejsci.“

Návrat Harveyho Kinkla si vyžádali fanoušci

Po čtvrté sérii se z televize ABC přesunula Sabrina na WB, kde byl ze scénáře vyhozen Harvey, aby se mohla hlavní hrdinka odtrhnout od střední školy. Fanoušci nadšení nebyli a jeho návrat si vyprosili. Nastoupil tak zpět v šesté sérii.

Konec seriálu byl urychlen rozhodnutím televize

Sabrina - mladá čarodějka skončila sedmou sérií, která už měla pouze 13 epizod. Televize si totiž objednala jen tento počet, místo obvyklých 22. „Je to pěkně hloupé, takhle se postavit k tak úspěšné a dlouholeté show,“ uvedla tehdy Hart, která udeřila na WB, že o seriál vůbec nepečovali proto, že původně běžel na ABC, takže neměl takovou podporu ani možnost se dál rozvíjet. ■