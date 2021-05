Dva měsíce po porodu má stát na jevišti: Muzikálová hvězda spoléhá, že se stihne dostat do formy

Michaela Gemrotová Super.cz

Patří do skupiny maminek, které se hodlají po porodu rychle vrátit do pracovního procesu. Michaela Štiková (35), dříve Gemrotová, doufá, že se jí podaří také dostat do formy. Neměl by to být problém, jelikož během těhotenství příliš nenabrala na váze.