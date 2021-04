Vignerová a Kolečko si od dětí nedávají pohov. Jak si modelka rozumí se staršími syny svého partnera?

V obležení dětí. Super.cz

Aneta a Petr jsou rodiče na plný úvazek a zatím nemají příliš mnoho příležitostí si užít čas jen ve dvou. „Nedávno jsme byli v pořadu Honzy Dědka, to bylo poprvé, co jsme měli hlídání. I když během návštěvy Havířova (rodné město Vignerové, pozn. red.) jsme byli taky venku. Jinak ale nemáme příliš příležitostí,“ řekl Kolečko a jeho partnerka mu dala za pravdu: „Zatím to tak je. Nemám nikoho na hlídání, protože rodiče máme daleko. Pokud by bylo do budoucna nějaké pracovní vypětí, tak bychom využili paní na hlídání.“

Všechny tři děti se k sobě chovaly velmi hezky. „Vztahy mají dobré. Kluci se na malého vždycky těší a hrají si spolu. Je to mezi nimi lepší, než jsem sám čekal. Chovají se docela bratrsky,“ popsal scenárista seriálu Most!.

Vypozorovali jsme, že si Petrovi starší synové rozumí i s budoucí macechou Anetou. „Co bych k tomu řekla? Asi je těžké to komentovat, když sedí hned vedle. Zatím to zvládáme a máme se rádi,“ usmívá se Aneta. ■