Dvě děti dávají hvězdě Ulice někdy zabrat: Mrkněte, jak to Anetě Krejčíkové sluší jako dvojnásobné mamině

Aneta Krejčíková Super.cz

„Užívám si to v přítomném okamžiku, což si myslím, že je důležité, a nemám ani jinou možnost. Ale užívám si to, jsem jen teď taková trochu unavenější. Na roli maminky jsem se těšila od doby, kdy jsem byla malá holčička. Jsem strašně šťastná, strašně je miluji, ale cítím, že přišla chvíle, kdy občas potřebuji být sama se sebou, protože toho moc nemám,“ svěřila se Super.cz herečka, která se kromě pár dabingů celý rok věnuje hlavně rodině.

Pomalu by se chtěla vracet také k práci, a proto se rozhodla přijít na konkurz do nového muzikálu Bratři. Kdy se vrátí opět na prkna, nyní závisí i na pandemii koronaviru. Do divadla své ratolesti ale rozhodně brát chce.

„Když budou chtít, tak je budu brát do divadla. Jako dítě, kdyby mě bral někdo do divadla, tak bych z toho byla nadšená. Dodnes to miluji, před každým představením, při každé zkoušce, když jsme na prknech a procházím kulisami, tak mě mrazí, mám to strašně ráda, takže když budou chtít, tak určitě,“ dodala herečka, kterou jsme potkali v Divadle na Fidlovačce. ■