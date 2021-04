Britská hvězdička kopla do zadku potetovaného přítele se zatajenou těhotnou partnerkou a raději se nafotila v krajkovém prádle

Malin Andersson Profimedia.cz

Britská hvězdička z reality show Love Island Malin Andersson (28) na svém profilu na sociální síti často oslavuje své plus size křivky v prádle. Nepřestává s tím ani ve chvíli, kdy se dozvěděla neuvěřitelné zprávy o tom, co skrýval její přítel Michael, se kterým sotva začala randit.

Malin se před pár dny svěřila do médií, že ji kontaktovala žena, která čeká s jejím přítelem dítě a se kterou má tajný vztah dokonce sedm let. „Jsem zděšená z té úrovně narcismu, lží a všeho, co se stalo,“ uvedla pro Mailonline Andersson.

Více se pak rozpovídala na profilu na Instagramu, kde uvedla: „Chci jen najít někoho, s kým budu šťastná a usadím se. Jenže to není tak lehké. Ráda bych vám řekla, abyste vždy měli na prvním místě sebe a poslouchali svůj instinkt. Cítím se jako kus ho*na, opravdu. Budu v pohodě, ale muži jsou odpad!“ Sama také dodala, že v šoubyznysu se cítí zneužívaná, protože po ní každý něco chce, a to ji činí velice nešťastnou.

Andersson si v minulosti užila své, prošla si těhotenstvím i porodem, přičemž krátce po něm o svou dceru přišla. Ve svém životě měla také chvíli po boku muže, který ji nejen psychicky, ale i fyzicky týral.

Brunetka se našla v komunikaci na sociálních sítích a šíření pozitivního smýšlení o ženských postavách všech velikostí. ■