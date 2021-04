Charlesovo gesto po pohřbu prince Philipa: Mistrovský tah, komentují Britové

Princové William a Harry nešli ve smutečním průvodu bok po boku. Profimedia.cz

Svou limuzínu poslal princ Charles pryč a ostatní jej z Windsoru následovali. V průvodu šli Charles s Camillou, princové Andrew a Edward s rodinami, vévodkyně Kate a samozřejmě princové William a Harry.

Ti si poté, co se Kate připojila k jiným příbuzným, začali povídat, na ožehavá témata posledních týdnů ale vzhledem k situaci nejspíš nedošlo. Britové přesto Charlesovo gesto, jímž bratry poslal na cestu bok po boku, komentují jako „mistrovský tah“ a spekulují, zda napomůže k jejich usmíření.

Do Velké Británie se Harry vrátil po víc než roce v USA. Přicestoval v tichosti, z letiště se okamžitě odebral do povinné karantény.

Podle informací jej před návratem do Kalifornie za rodinou, těhotnou manželkou Meghan a synem Archiem, čeká ještě jedna „procházka“, a to s otcem kolem hradu Windsor. Budoucí král by podle zdrojů z paláce se synem rád strávil nějaký čas o samotě. ■