Štamgast ze Slunečné se zasnoubil: Po pár měsících vztahu navlékl o 19 let mladší přítelkyni netradiční prsten

Karel Zima se bude ženit. Foto: Super.cz/Herminapress

„Snoubenka o tom vůbec nevěděla, bylo to překvapení. Pečlivě jsem to načasoval, protože v ten den měla také 30. narozeniny. A povedlo se mi to. Byla dojatá, slza ukápla, a hlavně řekla ano,“ neskrýval nadšení herec. A jak přiznal, dojatý byl i on. „Měl jsem obrovskou trému. Ani při premiéře takovou nemívám.“

Jeho budoucí nevěsta dostala netradiční zásnubní prsten. Není posetý zlatem ani diamanty, ale je z poctivého olivového dřeva. „Prstýnek jsem vlastnoručně vyrobil, pomohl mi kamarád Jarmil Škvrna, který hrál Řepku v Okresním přeboru. Velikost jsme trefili, Lucince prsten padl jako ulitý,“ pochlubil se herec.

A kdy se bude konat veselka? „Svatbu plánujeme příští rok v létě, protože letošní rok není kvůli covidu vůbec nic jisté. Ale obě rodiny už o tom vědí a těší se. Moje maminka mi dokonce slíbila, že napeče svatební koláče,“ smál se Karel Zima, který po jednom rozpadlém manželství a jedenácti mládeneckých letech opět míří do chomoutu. ■