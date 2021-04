Ani rok po porodu ještě není Aneta Vignerová na své váze: Diety řeší spíš její partner Petr Kolečko

Aneta Vignerová a Petr Kolečko Super.cz

Její syn Jiříček už oslavil první narozeniny, v tu dobu už se většinou modelky chlubí, že mají postavu v ještě lepší formě než před otěhotněním. Aneta Vignerová (33) to ale neřeší. "Asi ještě něco nahoře mám. Ale říkám celou dobu, že to nějak přišlo a zase nějak odejde," řekla Super.cz.

"O hubnutí se nijak nesnažím. Malý mi dává zabrat, chodíme každý den na procházky a všechno je dobré. A jestli mám pár kilo navíc, tak mě to netrápí," krčila rameny Aneta, která se doma ohání i v kuchyni a je prý docela dobrá kuchařka, což oceňuje i její partner Petr Kolečko (37).

Ovšem on je z páru ten, kdo diety řeší. "Vždycky něco uvařím a on mi na to řekne, že tohle nemůže kvůli dietě. Furt řeší diety, že něco je moc těžké na večer a dělám moc tučná jídla. Pak se podívám do pekáče a kus chybí. Tak ho nechávám, ať nenápadně užírá, když z toho má lepší pocit," smála se modelka.

"Je fakt, že od Anetky mám nejraději zapečené brambory s vepřovým, cibulí, vajíčkem a slaninou v pekáči na hodně oleji a másle. Ale v tom, co říká, má pravdu," přiznal Petr, který s Anetou v počátcích jejich vztahu držel i očistnou kúru.

"Pokračuju v tom s různými výkyvy v životosprávě. Celoživotně s tím bojuju různým sportem, dietami a zákazy, které sám sobě dávám. Tím, že to naoko držím, a ve skutečně vyžírám potajmu lednici, tak si držím těch devadesát kilo a nemám sto čtyřicet," vysvětlil.

S párem jsme probrali i jejich případnou pracovní spolupráci, a také prozradili, že se vlastně seznámili i díky filmu. Jak to bylo, se můžete dozvědět v našem videu. ■