Krasavec ze Sestřiček se nezastaví, točí tři filmy: Málem při jednom umrzl ve sněhové bouři

Jan Nedbal Super.cz

Je nejen hvězdou seriálů Sestřičky nebo Božena, ale na rozdíl od mnohých jeho kolegů jde Jan Nedbal (30) z role do role i jinde. My jsme se s ním setkali na tiskové konferenci, kde se představovalo obsazení hry o Janu Werichovi, která se bude v létě uvádět na nádvoří Musea Kampa. S Vojtou Kotkem (33) tam bude alternovat právě mladého Wericha.

Honza natáčel s Irenou Pavláskovou komedii Vánoční příběh, v procesu už je i film Mašíni, kde hraje jednoho z bratrů, točí i film Poslední závod o běžkařích Hančovi a Vrbatovi, kteří tragicky zemřeli během závodu. Právě o tomto filmu nám během rozhovoru vyprávěl, protože natáčení bylo dost nebezpečné, málem při něm umrzl ve sněhové bouři. Vypadá to, že se herec jen tak nezastaví.

"Je to skvělé mít tolik práce, zvlášť v téhle době. Musí říct, že si toho hrozně vážím. Jsem typ člověka, který potřebuje hodně pracovat, aby nepřemýšlel nad blbostmi a neutopil se v nich," řekl Super.cz. "Ne, že bych pracoval denně, ale volno týden v kuse také nemám. Spíš jenom den nebo dva," upřesnil.

Kvůli filmům nosí vlastně stále hodně podobný účes, který byl in v 18. století i v 50. letech. "Sestřičky právě vždycky odnesou můj účes, protože tam chodím z těch ostatních projektů a vychází to tak, že točím samé dobovky a ty účesy jsou si podobné. Myslím, že třeba do prosince to bude muset takhle zůstat," svěřil Honza, kterého jsme ujistili, že mu to ale sluší.

Málokdo možná ví, že se herec věnuje také muzice, i když ta je teď na okraji, protože koncertovat se nemůže. "Skládám hudbu a mám kapelu, která se jmenuje Matka. O zpěvu se tedy v mém případě moc mluvit nedá, spíš křičím. Když si mě lidi pamatují z Boženy a pak přijdou na náš koncert, tak jsou to dost nebe a dudy," smál se. ■