Je to pěkně drzé dítě! Herečka z Ulice s úsměvem prozradila, co jí doma zakazuje dvouletý syn

Aneta Krejčíková Super.cz

Ke zpěvu a práci na divadle by se chtěla herečka pomalu vracet. Proto na sobě začíná opět pracovat. „Od příštího týdne začínám chodit na pravidelné hodiny zpěvu. Nejsem ten typ herečky, co přijde a zboří divadlo zpěvem. Musím pro to něco dělat a musím si to trochu vydřít,“ svěřila se Super.cz Aneta, kterou jsme potkali na konkurzu do nového muzikálu Bratři.

Jak sama přiznala, doma si moc nezazpívá. „Od mého dvouapůlletého syna občas slýchám: ‘Mami nezpívej’. Už je to pěkně drzé dítě,“ svěřila se smíchem herečka. „Já nemůžu doma svobodně zpívat, tak doufám, že mě obsadí nějak, kde si budu moct zazpívat a kde budu muset,“ řekla Krejčíková, se kterou jsme se setkali v jejím domovském divadle.

„Divadlo Na Fidlovačce je takový můj druhý domov, to je pravda. Jsem tady asi po roce, možná, že ještě trochu dýl,“ svěřila se herečka, kterou si mnozí také spojují s rolí Gábiny Pumrové z Ulice. ■