V plavkách jí je pohodlněji než v normálním oblečení: Nejkrásnější dívka světa má tuhle figuru zadarmo!

Karolína Kokešová je v plavkách nejspokojenější. Foto: archiv Fashion Island (4x)

"Bylo to velmi náročné, ale stálo to za to, byla to úžasná zkušenost. Původně se tedy mělo natáčet v Kalifornii, ale kvůli covidu to nebylo možné. Takže se to muselo vymyslet logisticky trochu jinak. Ostatní aktivity ohledně Miss Global jsou kvůli pandemii také velmi omezené, jelikož cestovat v dnešní době do některých destinací je velmi složité a mé aktivity ohledně charity, návštěv škol a podobně mají být hlavně v Asii," doplnila.

Pokud jde o další modelingovou práci, nestěžuje si. Ostatně žádaná je i jako modelka plavek, my jsme ji zastihli po focení pro návrhářku Lilianu Augustinovou, která se na ně specializuje. "Pro mě jsou plavky paradoxně mnohem pohodlnější než normální oblečení, jelikož nemusím přemýšlet, co s čím sladím. U moře je to taková svoboda. Ale po ulici v Praze to nechám radši na normálních outfitech," smála se Karolína.

"Na plavky nemám žádné velké požadavky, ani co se týče barev. Musí prostě hezky sedět, aby vypadal komplet fajn," míní modelka, která je sama se sebou spokojenější poté, co si nechala chirurgicky vylepšit vnady. "Víc zakázek kvůli nim ale nemám. Nikdo mi zatím neřekl, že mě bere na práci skrz má nová prsa," krčila rameny.

Prozradila také, jak si udržuje figuru, aby mohla plavky vůbec fotit, protože na sociálních sítích ji vídáme i s různými pamlsky nebo barevnými koktejly, které jsou kalorickou bombou. "Mám fakt štěstí, že moje figura je dána z velké části genetikou. Ale pohyb mám ráda, takže mi nedělá problém jít si sem tam zaběhat," budou jistě mnohé ženy missce závidět, že má zatím svoji postavu zadarmo.

A co Karolínu čeká pracovně nového? "V Česku mám práce dost, v současné době mě můžete vidět třeba v televizní reklamě po boku Nikol Štíbrové. A jinak mě čeká focení pro titulku jednoho celosvětově známého magazínu, což se mělo fotit ve Vietnamu. Ale kvůli epidemiologické situaci se zřejmě uskuteční někde v Evropě. A většina dalších aktivit a cest se pořád přesouvá na druhou polovinu roku," uzavřela. ■