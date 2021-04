Ornellu Koktovou pustili z porodnice. Trojnásobná mamina se pochlubila dcerkou a dostala hudlana od manžela Pepy

Ornella Koktová s manželem Pepou a dcerou Lillianne Michaela Feuereislová

Ornella Koktová (28) se ve středu stala už trojnásobnou maminkou. Porod proběhl i potřetí císařským řezem a mladá maminka přiznala, že trpěla příšernými bolestmi břicha. Teď už se dala do pořádku a v porodnici U Apolináře si ji vyzvedl šťastný tatínek Josef Kokta (64).

Oba dva společně zapózovali i s malou dcerkou Lillianne, která spokojeně spinkala. Ornella otěhotněla jen tři měsíce po narození druhého syna Svena, a tak rodila po necelém roce. Doma na ni kromě Svena čekal ještě nejstarší syn Quentin (6).

U porodu tentokrát nechyběl ani Josef Kokta. Ten je sice zkušeným tatínkem - z prvních dvou manželství má syny Petra, Josefa a dceru Alenu a dále má ještě syna Kristiana z manželského svazku s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, ale u porodu byl vůbec poprvé. A hned u náročného císařského řezu, po němž se Ornella vzpamatovávala několik dní.

„Cítím jak se mi „přesouvají“ kosti kolem pánve zpět na své místo, je to strašidelný, ale to je stejně fuk, za ten mimi poklad to prostě vždycky stojí,“ utnula nářky rezolutně šťastná maminka. ■