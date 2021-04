Pandemie nepřerušila jen jeho hudební aktivity: Matěj Ruppert měl jet do Itálie s Emanuelem Ridim, který onemocněl covidem

Matěj Ruppert Super.cz

"Při těch hádánkách hraju na grumle, což je takový nástroj, který je i u nás součástí hlavně folklorní hudby. Sám jsem se s ním seznámil, když jsem navštěvoval dětský hudební soubor Rosenka, tak jsem se na něj naučil hrát. Je drnkací a jeho zvuk mi přijde mimořádně tupý a nedá se na něm dělat tonalita, což mi přijde vtipné," vysvětlil Super.cz.

Pokud jde o hudbu, s kapelou Monkey Business vydali desku Freedom On Sale a natočili klip Do It! "Teď doděláváme klip na písničku One Boy, One Girl, který už by měl být během pár dní venku," upřesnil. Připravovali také velký streamovaný koncert, který proběhne už v neděli večer.

"Blíží se další výroční Monkey Business, už budeme mít 21. narozeniny, tak chceme, aby to bylo velké, zábavné a pěkné, byli tam pořádní hosté," vysvětlil. Mezi hosty bude například Ewa Farna (27).

"Připravujeme také třetí řadu pořadu Manu a Matěj na cestě z Říma, ale kvůli covidové situaci nevíme, kdy a jak se bude realizovat, i když to natáčení je zcela jasně naplánované, ale už se to třikrát posunulo," krčil rameny Ruppert, jehož kolega Emanuele Ridi (47) sám ještě před pár dny s covidem-19 bojoval v nemocnici. ■