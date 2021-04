Gazela na pláži. Simona Krainová předvedla úchvatnou figuru v plavkách

Simona Krainová Foto: archiv S. Krainové

Modelka Simona Krainová (48) tráví už více než dva měsíce s manželem a syny v Karibiku. Domů do Česka zatím návrat z ostrova St. Martin neplánují a užívají si pohodu a klid v exotice.

Krainová se neustále udržuje ve formě, pravidelně běhá a cvičí. A na postavě je to znát. Blondýnka se pochlubila fotkami v plavkách, na kterých byste si ji klidně spletli s dvacetiletou modelkou.

„Cvičím, bez pohybu si už den nedokážu představit. Baví mě to a jsem spokojená," řekla Super.cz Krainová, jež si život v Karibiku pochvaluje. „Žije se tu normálně, je tu vše otevřené. Jediné opatření jsou roušky ve vnitřních prostorách. A myslím, že i pro kluky je to obrovská zkušenost,“ míní modelka, jež odletu do Karibiku nelituje.

„Nikdy nebudu litovat našeho rozhodnutí odletět s rodinou na toto božské místo, ostrova plného pozitivní energie, radosti ze života, z každého dalšího dne, neobyčejně obyčejných lidí, lásky a hlavně naprosté svobody bytí,“ rozplývala se. ■