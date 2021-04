Eva Burešová v extázi. Jsem úplně v pr*eli, reagovala na Stevena Tylera v podání hvězdy Ulice

Hana Holišová jako Steven Tyler Foto: TV Nova

Především Eva Burešová (27) byla jejím vystoupením ohromena. Ocenila bravurní vystoupení které vypadalo skoro jak originál i typická zpěvákova gesta, která Holišová předváděla.

„Já jsem úplně v prde*i,“ reagovala spontánně Burešová. „Pardon, já se omlouvám, tu pokutu zaplatím, ale pro mě jsou Aerosmith úplně nejvíc. Ty detaily, jak sis hrála s tou bradavkou, jak si vyšla z výtahu, mně se úplně klepou ruce, jsem strašně fanatická fanynka,“ neskrývala nadšení Burešová.

„Pro mě to bylo nejlepší ztvárnění Stevena Tylera, jaké tu kdy během soutěží bylo, geniální, já jsem úplně hotová,“ dodala s tím, že by si Stevena Tylera nejradši vzala za muže.

Výkon Holišové se líbil i Marku Lamborovi (25). „Já teda čumím neskutečně, ty jsi všechny ty jeho gesta zkopírovala, děkuji za ten flusanec tady, protože to jsem právě čekal, úplně geniálně jsi to udělala, jak on odchází do zákulisí a flusne si, byla to bombová show,“ nešetřil chválou parťák Burešové ze seriálu Slunečná.

Do Stevena Tylera se „zamiloval“ i fešák Vladimír Polívka (31): „Tys byl strašně sexy, Hanko, úplně všechno tam bylo,“ rozplýval se. Není divu, že Hanka Holišová páté kolo vyhrála. Na její proměnu se podívejte v galerii. ■