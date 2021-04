Monika Leová se pochlubila krásnou dcerkou. Cvalík jí dal u porodu pořádně zabrat

Monika Leová ukázala dceru. Foto: archiv M. Leové

„Rád bych vám představil nový produkt z naší dílny. Zpočátku ta výroba není vůbec těžká, je to hodně individuální, ale čím víc se jde do finále, tím je to obtížnější. To je Mia, 4160 gramů, 51 centimetrů, obří dítě, michelin, je spokojená a zdravá,“ informoval známý vtipálek Košín.

A Monika Leová se hned přidala: „Už nikdy nebudu rodit,“ smála se. Leová už přenášela, a tak porod čekala každou chvilku.

V pátek večer se s manželem dívali na film Wonder Woman, a to zabralo. „Ty, jo, nová Wonder Woman, velké zklamání, pozitivní je, že mi rozjela porod,“ stihla ještě vtipkovat moderátorka, než se rozjela do porodnice. Rodince přejeme hodně zdraví! ■