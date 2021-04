Věčně nahá modelka nemá s intimitou problém. Opět ukázala, jak kojí svého syna

Emily Ratajkowski Profimedia.cz

Modelka Emily Ratajkowski (29) se po porodu syna Sylvestera rychle dostala do formy. Postavu má opět jako lusk a klidně by mohla zase pózovat na sexy fotkách.

Ratajkowski je známá tím, že se nestydí za nahotu a často se vystavuje v odvážných outfitech. Nebo je rovnou svlékne.

Emily Ratajkowski a její kojící snímky

I jako maminka se klidně podělí se svými fanoušky o intimní momentky ze života. Tentokrát ukázala další fotky, kde kojí svého syna.

„Jestli to vypadá, že pořád kojím, tak je to proto, že opravdu pořád kojím,“ okomentovala snímky Emily, jež se před pár týdny podělila i o záběry přímo z porodu.

A nebyla by to Emily, kdyby se ještě jako těhotná nenechala nafotit nahá. Modelka dlouhodobě bojuje za práva žen a nahotu považuje za nástroj feminismu, o čemž píše i ve své knize My Body, která se věnuje ženské sexualitě, feminismu a chování mužů k ženám. ■