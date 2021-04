Poslední rozloučení s princem Philipem (✝99). Královna zveřejnila láskyplné foto ze soukromého archivu

Tento snímek plný lásky s princem Philipem zveřejnila Alžběta II. den před pohřbem. Profimedia.cz

Celá Británie se zahalila do smutku. V sobotu odpoledne se koná poslední rozloučení s princem Philipem (✝99). Pohřeb proběhne v kapli svatého Jiří na hradě Windsor. Protože si Philip nepřál státní pohřeb, jedná se o smuteční ceremoniál bez účasti veřejnosti.

Do samotného rozloučení zasáhla i opatření proti koronaviru. Zúčastní se ho jen třicet lidí z rodinného okruhu. Den před posledním rozloučením zveřejnila královna Alžběta II. (94) rodinný snímek s princem Philipem. Fotograf zachytil rozesmátý pár v roce 2003 ve Skotsku.

A jak bude smuteční ceremonie probíhat?

Do kaple svatého Jiří odveze rakev s princem Philipem vůz Land Rover, na jehož úpravách se Philip podílel. Poté zazní minuta ticha a čestná stráž umístí rakev do kaple, kde se bude konat zádušní mše. Za vozem s Philipovou rakví půjde jako první princ Charles (72) a princezna Anna, nejstarší děti prince Philipa a královny Alžběty II, za nimi pak další děti Andrew a Edward a vnuci William (38) a Harry (36). S nimi se k průvodu připojí další členové rodiny a například vévodův osobní tajemník. Samotná královna se do kaple přesune vozem Bentley v zadní části průvodu, oddělena od ostatních.

Ostře sledovaný bude především princ Harry, který z rozhodnutí královny nepůjde bok po boku vedle svého bratra Williama. Toho údajně velmi rozlítil kontroverzní rozhovor Harryho a Meghan s Oprah Winfrey, v němž vévodkyně mimo jiné zmínila rasismus v královské rodině a myšlenky na sebevraždu. Samotná Meghan se pohřbu neúčastní. Lékař jí kvůli pokročilému stádiu těhotenství cestu nedoporučil.

Princ Philip, vévoda z Edinburghu, zemřel 9. dubna ve věku úctyhodných 99 let. Po 28denním pobytu v nemocnici a operaci srdce se vrátil domů, za zdmi Windsoru se pak pokojně vydal na svou poslední cestu. ■