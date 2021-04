Monika Leová se stala maminkou. Kráska přivedla na svět svého prvního potomka

Monika Leová s s manželem Martinem Michaela Feuereislová

Leová už přenášela, a tak porod čekala každou chvilku. V pátek večer se s manželem dívali na film Wonder Woman, a to zabralo. „Ty, jo, nová Wonder Woman, velké zklamání, pozitivní je, že mi rozjela porod,“ stihla ještě vtipkovat moderátorka, než se rozjela do porodnice.

Leová se na prvního potomka pochopitelně moc těšila. S manželem absolvovali i intenzivní předporodní kurs. Jinak se ale na svůj první porod nijak zvlášť nepřipravovala.

Monika Leová ukázala Super.cz, jaké mají s manželem bydlení.

Super.cz

„Přípravy probíhají zlehka. Projela jsem pár knížek, poslechla pár podcastů, myslela jsem, že se dám na těhotenskou jógu, ale nějak na to nemám náladu a chodím jen na procházky,“ svěřila se Super.cz necelý měsíc před porodem Leová, jež nakonec vše zvládla v pohodě. Šťastné rodince přejeme hlavně hodně zdraví! ■